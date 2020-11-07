Дональд Трамп играет в гольф на фоне подсчёта голосов

https://static.news.ru/photo/7d5fc3fe-211b-11eb-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат в президенты США и действующий глава государства Дональд Трамп играет в гольф на фоне продолжающегося подсчёта голосов на выборах американского лидера.

Кортеж президента покинул Белый дом и через некоторое время прибыл в принадлежащий Трампу гольф-клуб, передаёт РИА Новости со ссылкой на журналистов пула Трампа.

Ранее 7 ноября американский президент заявил, что одержал победу на выборах «с большим отрывом» от своего соперника, демократа Джо Байдена. Такое заявление политик сделал на своей странице в Twitter. Социальная сеть сделала для его сообщения пометку о том, что официальные источники ещё не объявили результаты голосования.

Между тем американские СМИ считают, что победу одержал Джо Байден. Такую оценку приводит телеканал CNN. Журналисты считают, что Байден после завершения подсчёта голосов получит поддержку 273 выборщиков, учитывая его вероятную победу в Пенсильвании (20 выборщиков). Аналогичную оценку итога выборов даёт телеканал NBC и агентство AP. Телеканал Fox News вслед за другими СМИ заявил, что президентом США избран Байден, писал NEWS.ru.