Перед Соединёнными Штатами остро встала проблема детского голода. Опросы показывают, что в пятой части американских семей дети недоедают из-за пандемии коронавируса. Это происходит не только в связи с рекордным уровнем безработицы, но и потому, что с закрытием школ учащиеся лишились возможности бесплатно обедать в столовых. Чтобы решить это проблему, федеральные власти разработали систему денежных компенсаций за школьные обеды, но спустя два месяца после её одобрения помощь дошла только до 15% семей.

По оценкам американского конгресса, субсидии на еду могут понадобиться 30 млн детей в США. По данным Бюро переписи населения Штатов, 31% семей с детьми не могут позволить себе еду желаемого качества. Недавно проведённый опрос Brookings Institute показал, что пятая часть семей с детьми до 12 лет не имеет достаточно денег на пропитание всех её членов. В 2018 году такие домохозяйства составляли только 3,1%.

В сравнении с предыдущими кризисами, в частности относительно небольшим ростом проблем с питанием у детей во время Великой депрессии, становится ясно, что нынешняя ситуация беспрецедентная в новейшей истории, — уточняет Brookings Institute.

Помощь пострадавшим семьям была включена в первый пакет экстренных мер по поддержке экономики и граждан стоимостью почти $2 триллиона. Программа предусматривает раздачу семьям специальных карточек, на которые перечисляется денежная компенсация за школьные обеды из расчёта $5,7 в день на ребёнка. При всей кажущейся простоте эта инициатива споткнулась о множество бюрократических препятствий.

Федеральное правительство согласилось оплатить сами пособия, но половина административных расходов по выпуску карточек и раздаче их населению легли на штаты. Из-за этого некоторые из них, например Юта, не хотят тратиться на программу, а Южная Каролина сомневается, так как административные расходы в этом штате могут составить до $1 млн.

Даже те штаты, которые поддерживают инициативу федерального правительства, не смогли вовремя её реализовать, нередко из-за устаревших компьютеров и баз данных нуждающихся. В некоторых регионах семьи должны сами обратиться за помощью, и многие из них просто не знают о такой возможности. В результате, по подсчётам The New York Times, к середине мая обещанные деньги получили только 15% из тех, кому они полагались. Особенно остро проблема с бюрократией стоит в южных штатах, в которых больше всего и нуждающихся.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Среди проблем, связанных с пандемией, детский голод выделяется своей неотложностью и символическим значением: после десятилетий реформ страна с огромными богатствами всё ещё борется за то, чтобы прокормить своих детей, — сетует автор The New York Times Джейсон Депарле. — Школьные обеды так важны в некоторых районах, что штаты раздают продуктовые карточки по частям, чтобы избежать длинных очередей в магазинах.

Некоторые школы продолжили выдавать учащимся обеды — их либо раздают возле учебных заведений, либо развозят по домам на школьных автобусах, однако выбор, делать это или нет, остаётся за школой. Доля таких учебных заведений составляет от 11% до 36%.

В конгрессе обсуждается, стоит ли продлевать действие программы на лето. Так как школы в это время закрыты на каникулы и не кормят детей в столовых, логично перестать компенсировать семьям стоимость школьных обедов. Однако летом подростки в бедных семьях обычно находят себе подработку. В этом году вакансий для школьников будет ощутимо меньше из-за карантинных ограничений, поэтому демократы в Палате представителей решили продлить действие программы. Они включили её в очередной пакет помощи экономике и гражданам стоимостью около $3 триллионов. Но республиканцы, контролирующие Сенат, считают законопроект слишком расточительным, поэтому не хотят одобрять его в нынешнем виде, затягивая принятие.

В США также существуют продуктовые карточки — их раздают самым бедным американцам. Раньше они выпускались в виде купонов, эквивалентных $1, $5 и $10. На них можно было купить только продукты питания, при этом их не разрешалось тратить на алкоголь, сигареты и готовые блюда. Программа была расширена при лидере Бараке Обаме, за что бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич назвал его «карточным президентом». Сегодня демократы настаивают на том, что талоны на еду нужно дополнительно раздать 15% американцев. Республиканцы против: подобные программы легко расширять, но очень сложно откатывать назад после окончания кризиса, а их партия традиционно выступает за бюджетную экономию.