CША выделят $150 тысяч на поддержку пакистанских трансгендеров

Госдепартамент США планирует выделить $150 тысяч на поддержку трансгендеров Пакистана. Финансовую помощь направят специалистам, которые помогут трансгендерам в возрасте от 18 до 40 лет приобрести профессиональные навыки и знания, которые необходимы «для развития их экономических возможностей». Соответствующий открытый конкурс заявок на гранты объявил Отдел по связям с общественностью миссии США в Пакистане, пишет RT.

Получить грант может имеющая законный статус некоммерческая и негосударственная организация, которая отвечает техническим и юридическим требованиям США и Пакистана для выработки и реализации программ общественной дипломатии, — говорится в тендерной документации.

Помимо развития экономических возможностей, американские специалисты также будут способствовать участникам программы в усвоении «передовых практик» для содействия их большей вовлечённости в жизнь общества.

Ранее сообщалось, что в октябре власти Великобритании вывезли из Афганистана группу беженцев нетрадиционной сексуальной ориентации. Вывезти представителей секс-меньшинств удалось после вмешательства министра иностранных дел Лиз Трасс и организаций по защите прав геев. Как заявили в правительстве Соединённого Королевства, при правлении «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) ЛГБТ-люди являются одними из самых уязвимых в Афганистане и многие из них сталкиваются с повышенным уровнем преследований, дискриминации и нападений. Ещё в сентябре представители ЛГБТ-сообщества в Афганистане заявили, что новое руководство страны в лице боевиков «Талибана» открыло настоящую охоту на них.