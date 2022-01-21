Зеленский назвал «чрезмерной реакцией» возможную эвакуацию дипломатов США

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с госсекретарем Соединённых Штатов Энтони Блинкеном высказал мнение, что гипотетическая эвакуация из Киева членов семей работников американского посольства была бы «чрезмерной реакцией» на сложившуюся вокруг Украины ситуацию, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской США. При этом он не уточнил, как к этим словам отнёсся глава внешнеполитического ведомства Штатов.

При этом другой источник издания предоставил информацию о том, что США уведомили Украину, что, «вероятно, начнут эвакуацию на следующей неделе». Также дипмиссия в Киеве запросила разрешение на вывоз сотрудников, не выполняющих критически важные функции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов заявила, что США располагают подтверждённой информацией о том, что Россия подготовилась к эвакуации семей дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. 5 января Украину покинули 18 человек — преимущественно жёны и дети дипломатов. Ещё около 30 человек готовятся к отъезду из консульств в Киеве и во Львове.

В США рассматривают возможность эвакуации американцев с Украины, как и из любой другой страны, где ухудшаются условия безопасности, также американские власти не рекомендуют своим гражданам посещать эту республику, подчеркнула Псаки.