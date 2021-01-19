CNN: юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя

https://static.news.ru/photo/ffb6670a-5acc-11eb-84e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Американский лидер собирался подписать превентивное помилование для самого себя и членов своей семьи. Также он готов был подписать соответствующие документы в отношении некоторых законодателей-республиканцев. Однако юристы отговорили его, потому что это могло бросить тень на него в свете запущенной демократами процедуры импичмента.

Как сообщил телеканал CNN, беседа президента с адвокатами состоялась в минувшую субботу. Юристы сказали главе государства, что такой шаг могут посчитать косвенным подтверждением его вины.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне и адвокат Трампа Эрик Хершманн, защищавший его во время первой процедуры импичмента, также отговорили его помиловать свою дочь Иванку Трамп и её супруга Джареда Кушнера, которые были советниками на протяжении всего президентского срока Трампа.

Американский лидер пытался прикрыть и тех республиканцев, которые выступили в его поддержку на митинге 6 января, после чего сторонники Трампа устроили беспорядки у здания Конгресса США в Вашингтоне.

Как сообщал NEWS.ru, 19 января Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил, что будет молиться за успех новой администрации. Также президент признал в своей прощальной речи приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.