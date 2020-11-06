СМИ узнали, когда Байден выступит с обращением к нации

https://static.news.ru/photo/4d9c4926-203f-11eb-8528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Global Look Press

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден выступит с обращением к нации. Ожидается, что он объявит о своей победе.

Обращение состоится либо в пятницу днём, либо поздним вечером по местному времени. Вероятно, кандидат уверен в своём итоговом успехе, так как, по данным СМИ, Байден при подсчёте голосов лидирует в Пенсильвании, что, по мнению экспертов, может решить исход выборов, сообщает CNN со ссылкой на штаб Байдена.

Отмечается, что если в ближайшее время будет официально объявлено о победе Байдена, то кандидат намерен как можно скорее принять статус избранного президента. Его штаб не намерен дожидаться судебных разбирательств о пересчёте голосов, которые инициировал соперник Байдена, действующий глава государства Дональд Трамп.

Срочность этого стала ещё более важной после того, как президент Трамп поставил под сомнение легитимность выборов, — говорится в заявлении.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп готовится потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании. В случае если это произойдёт в его пользу, он будет переизбран на пост президента.