CNN: американские генералы опасались госпереворота от Трампа

Высокопоставленные американские генералы в ноябре 2020 года допускали, что Дональд Трамп решит совершить переворот после проигранных президентских выборов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на фрагменты готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post.

В книге «Я один могу исправить это» журналистов Кэрол Леонниг и Филипа Ракера рассказывается о последнем годе пребывания Трампа в роли хозяина Белого дома. В ней говорится, что, опасаясь попытки переворота, были запланированы некоторые способы остановить Трампа. Этим занимался председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли вместе с другими высшими официальными лицами. Своим помощникам генерал говорил, что попытка не удастся.

Вы не можете сделать это без военных, ЦРУ и ФБР. Мы парни с оружием, — приводит канал слова Милли.

Авторы книги указывают, что Милли считал Трампа классическим авторитарным лидером, «которому нечего терять». Попытку переворота он сравнивал с поджогом Рейхстага.

Ранее стало известно, что заявления бывшего президента США Дональда Трампа о возможном восстановлении его в должности являются опасными. Об этом заявили в Министерстве юстиции США. В интервью одному из изданий Трамп сказал, что может вернуться к обязанностям президента, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными. В Минюсте считают, что для восстановления Трампа в должности нет никаких правовых механизмов.