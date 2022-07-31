«Чувствую себя нормально»: вновь заразившийся Байден поделился планами Байден записал ролик о своём самочувствии после повторного заражения коронавирусом

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Повторно заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден поделился рабочими планами. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что снова уходит на карантин.

Приветствую всех, это Джо Байден. Этим утром я сдал положительный тест. Следующие несколько дней придется поработать из дома. Чувствую я себя нормально, всё хорошо. А теперь нам с Коммандором надо немного поработать, — заявил американский лидер, указывая на лежащую рядом немецкую овчарку.

Первый раз Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. Спустя пару дней Белый дом заявил, что президент чувствует себя лучше и продолжает работу в удалённом режиме. Уже 27 июля Байден получил два отрицательных теста на коронавирус. Он вышел с изоляции, но по рекомендации врачей продолжил носить маску.

Ранее сообщалось, что 30 июля Байден снова сдал положительный тест на коронавирус и вновь отправился на самоизоляцию. При этом политик прошёл вакцинацию американскими препаратами.