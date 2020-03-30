https://static.news.ru/photo/97ecd264-7231-11ea-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число летальных случаев от коронавируса в американском штате Нью-Йорк менее чем за месяц превысило тысячу человек и достигло 1026. Причём большая часть смертей зафиксирована в последние дни.

Об этом сообщает АР. Агентство отмечает, что инфекция «распространяются по штату Нью-Йорк с пугающей скоростью». В самом Нью-Йорке от COVID-19 умерло 776 горожан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число инфицированных в Нью-Йорке увеличилось на 2461 человека. Именно на этот город приходится около трети всех жертв коронавируса в США. В Нью-Йорке из-за коронавируса умирает один человек каждые девять с половиной минут. Такую высокую смертность врач из больницы Маунт-Синай Стив Кассапидис сравнил с библейским сюжетом.