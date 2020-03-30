Число летальных случаев от коронавируса в американском штате Нью-Йорк менее чем за месяц превысило тысячу человек и достигло 1026. Причём большая часть смертей зафиксирована в последние дни.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что число инфицированных в Нью-Йорке увеличилось на 2461 человека. Именно на этот город приходится около трети всех жертв коронавируса в США. В Нью-Йорке из-за коронавируса умирает один человек каждые девять с половиной минут. Такую высокую смертность врач из больницы Маунт-Синай Стив Кассапидис сравнил с библейским сюжетом.
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