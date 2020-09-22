Число смертей от коронавируса в США превысило 200 тысяч

Университет Джонса Хопкинса, который собирает информацию о коронавирусе из доступных открытых источников, обновил информацию о распространении COVID-19 на территории США. По его данным, количество погибших в стране превысило 200 тысяч человек.
В Соединённых Штатах от осложнений, связанных с коронавирусом, погибли 200 005 пациентов. Всего на территории государства зафиксировали 6 861 211 случаев заражения COVID-19.
В мире число выявленных случаев достигло 31 349 966, число смертей — 965 338.
Ранее, как писал NEWS.ru, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию.
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