Число смертей от коронавируса в США превысило 200 тысяч

https://static.news.ru/photo/42cb58a4-fced-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Университет Джонса Хопкинса, который собирает информацию о коронавирусе из доступных открытых источников, обновил информацию о распространении COVID-19 на территории США. По его данным, количество погибших в стране превысило 200 тысяч человек.

В Соединённых Штатах от осложнений, связанных с коронавирусом, погибли 200 005 пациентов. Всего на территории государства зафиксировали 6 861 211 случаев заражения COVID-19.

В мире число выявленных случаев достигло 31 349 966, число смертей — 965 338.

Ранее, как писал NEWS.ru, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию.