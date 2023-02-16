Чиновник из США удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше Чиновник из США Массаро удалил фотографию нашивки с Бандерой по просьбе польского друга

Фото: Соцсети

Пол Массаро

Старший политсоветник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро опубликовал в Twitter пост с фотографией нашивки с организатором украинского националистического движения на западной Украине Степаном Бандерой, однако позже удалил ее. Свое решение политик объяснил выполнением просьбы «хорошего польского друга».

Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда, — написал Массаро.

Ранее чиновник опубликовал фотографию, на которой он одет в зеленую толстовку с нашивкой с Бандерой и эмблемой организации «Тризуб» (организация признана экстремистской, запрещена на территории РФ), которую создали последователи его идей.

В Варшаве считают Бандеру идеологом Волынской резни, произошедшей в 1943 году, которую расценивают как геноцид и этническую зачистку. По данным историков, в тот день были атакованы одновременно порядка 150 польских деревень, вследствие чего погибло от 100 до 130 тысяч человек.

Ранее в Польше украинские ученики пожаловались на учительницу местной школы из-за ее участия в акции против «украинизации» страны. В результате преподавательнице пришлось давать объяснения представителю комиссии при Совете по образованию.