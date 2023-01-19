Украинские школьники устроили травлю польской учительнице из-за Бандеры Kresy: в Польше украинские ученики подали жалобу на учительницу из-за ее участия в акции против украинизации страны

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше украинские ученики пожаловались на учительницу местной школы из-за ее участия в акции против «украинизации» страны, пишет Kresy. В результате преподавательнице пришлось давать объяснения представителю комиссии при Совете по образованию.

В защиту преподавательницы в городе Тарнобжег прошла акция, на которой выступил депутат Гжегож Браун из партий «Конфедерация».

Как оказалось, забота, проявление заботы о безопасности, в том числе о безопасности польской идентичности в Подкарпатье, проявление такой заботы может привести к печальным для учителя последствиям, – заявил Браун.

Отмечается, что школьникам из Украины не понравилась листовка, на которой было написано о преступлениях Степана Бандеры.

Страны Запада устали помогать Украине, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. По его словам, еще несколько месяцев назад дискуссии на эту тему были «на иных уровнях эмоций и участия». Моравецкий ранее заявил, что победа России в конфликте на Украине станет тотальным поражением всей Европы.