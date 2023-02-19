Четыре человека погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы в жилом доме в техасском городе Галена Парк погибли четыре человека, об этом в Twitter сообщил окружной полицейский Эд Гонсалес. По версии правоохранительных органов, трое из них скончались в результате нападения, а четвертый покончил жизнь самоубийством.

Инцидент произошел внутри жилого дома. По предварительной информации, речь идет о возможном убийстве троих и самоубийстве, — написал полицейский.

На месте работают шерифы местного отделения полиции. Причины стрельбы пока не называются.

Ранее в университете американского штата Мичиган произошла массовая стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 10 человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

До этого в Филадельфии произошла стрельба у салона красоты. Преступники вели огонь из проезжавшего мимо автомобиля. В результате нападения четверо подростков получили ранения.

В Техасе ранее 42-летний афроамериканец устроил стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле. Дети и персонал лагеря не пострадали. Нападавший был ранен в ходе перестрелки с прибывшей на место полицией и умер в больнице.