Часть сторонников демократов отвернулась от Байдена

https://static.news.ru/photo/1ce1c68e-1f5f-11eb-b5e6-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден, претендующий на пост президента США от Демократической партии, частично утратил поддержку главных сторонников демократов — афроамериканцев.

По предварительным данным, за него на выборах проголосовали 80% чёрных мужчин США, что на 2% меньше, чем за Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года, и на 15%, чем за Барака Обаму в 2008-м.

Снизился и процент женщин-афроамериканок, отдавших свои голоса нынешнему кандидату от демократов. За Байдена проголосовал 91% чёрных избирательниц, тогда как поддержка Клинтон и Обамы с их стороны составляла 94% и 96% соответственно, сообщает Daily Mail.

По версии издания, утрата Байденом части поддержки темнокожего населения Америки связана с его оплошностями в ходе предвыборной кампании. Он позволил себе ряд высказываний в СМИ, которые афроамериканцы сочли оскорбительными.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Его итоги официально пока не объявлены. По предварительным данным, Байден слегка опережает своего соперника — действующего главу государства Дональда Трампа. Отрыв составляет менее 2%.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на отсутствие официальных результатов, Байден запустил сайт о передаче ему власти от Трампа. В заявлении, опубликованном ресурсом, такая спешка объясняется тем, что это позволит команде Байдена с первого же дня в Белом доме «взяться за дело».