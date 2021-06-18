Бывший врач Белого дома призвал Байдена проверить мозг

https://static.news.ru/photo/4a2f9c3c-d027-11eb-a37f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший доктор Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон на своём официальном сайте призвал президента США Джо Байдена немедленно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. По словам врача, забывчивость американского лидера, а также снижение его умственных способностей становятся всё более заметными.

Как отметил Джексон, народ США заслуживает знать, способен ли действующий президент осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест, — написал врач.

Это письмо также подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они настаивают на том, чтобы Байден последовал примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование.

Ранее 24 генерала США в отставке усомнились в психическом и физическом здоровье президента США Джо Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах. Военные призвали нацию не игнорировать состояние Главнокомандующего Вооруженными силами США Джо Байдена, потому что он должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.