Бывший вице-президент США Пенс объявил о рождении внука

https://static.news.ru/photo/f7cc55cc-8407-11eb-a86c-96000091f725_660.jpg Майк и Карен Пенс Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший заместитель президента Соединённых Штатов Майк Пенс стал дедушкой. У него появилась первая внучка.

Его жена Карен Пенс опубликовала в Twitter фотографию, на которой она и её муж держат на руках малышку.

Мы очень рады объявить о рождении нашей первой внучки Эйвери Грейс Пенс, рожденной на этой неделе у нашей удивительной невестки Сары и нашего сына Майкла! Мы славим Бога, что у маленькой Эйвери, её мамы и папы всё в порядке, — написала она.

Женщина отметила, что Эйвери — дочь сына Пенсов Майкла и его жены Сары.

So excited to announce the arrival of our first grandchild Avery Grace Pence born this week to our Amazing Daughter-in-Law Sarah and our son Michael! We Praise God that little Avery, her Mommy and Daddy are all doing just great! pic.twitter.com/UuZxEVa5yx — Karen Pence (@KarenPence) March 13, 2021

Ранее американская писательница Кэтрин Шварценеггер родила сына. Её отец, актёр Арнольд Шварценеггер, впервые стал дедушкой. Новость о рождении ребёнка подтвердил брат молодой матери, Патрик. На вопрос, как дела у его сестры и малыша, мужчина ответил, что с ними всё хорошо и он подготовил ей небольшой подарок.

Пара Пратт — Шварценеггер обвенчалась летом 2019 года на камерной церемонии в калифорнийском городе Монтесито, писал NEWS.ru.