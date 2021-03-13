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Бывший вице-президент США Пенс объявил о рождении внука

17:23, 13 марта 2021
Майк и Карен Пенс Майк и Карен Пенс Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший заместитель президента Соединённых Штатов Майк Пенс стал дедушкой. У него появилась первая внучка.

Его жена Карен Пенс опубликовала в Twitter фотографию, на которой она и её муж держат на руках малышку.

Мы очень рады объявить о рождении нашей первой внучки Эйвери Грейс Пенс, рожденной на этой неделе у нашей удивительной невестки Сары и нашего сына Майкла! Мы славим Бога, что у маленькой Эйвери, её мамы и папы всё в порядке, — написала она.

Женщина отметила, что Эйвери — дочь сына Пенсов Майкла и его жены Сары.

Ранее американская писательница Кэтрин Шварценеггер родила сына. Её отец, актёр Арнольд Шварценеггер, впервые стал дедушкой. Новость о рождении ребёнка подтвердил брат молодой матери, Патрик. На вопрос, как дела у его сестры и малыша, мужчина ответил, что с ними всё хорошо и он подготовил ей небольшой подарок.

Пара Пратт — Шварценеггер обвенчалась летом 2019 года на камерной церемонии в калифорнийском городе Монтесито, писал NEWS.ru.

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