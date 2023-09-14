«Будет меньше страна»: экс-морпех США о будущих границах Украины Экс-морпех США Берлетик: Украина потеряет территории перед переговорами с РФ

Фото: Jordan Tovin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина лишится территорий перед мирными переговорами с Россией, заявил бывший морпех Вооруженных сил США Брайан Берлетик на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона. По его словам, украинцы становятся более слабыми, при этом еще некоторые области могут войти в состав России. Он также раскритиковал власти США, которые используют Украину в своей борьбе против РФ.

Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров, — сказал Берлетик.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже этой зимой граждане Украины могут выйти на улицы на протесты. По его мнению, волна акций начнется из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за сломанной канализации и блэкаутов. Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский «установил диктатуру» и «узурпировал власть», введя военное положение. При этом жителям страны не нравится такое положение и они собираются его изменить.

До этого немецкий политолог Александр Рар предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится. Он подчеркнул, что все будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к такому пути разрешения конфликта.