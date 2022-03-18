Болтон назвал ошибку Байдена и НАТО перед спецоперацией РФ на Украине

Действующий президент США Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, заявляя перед обострением конфликта на Украине, что Запад ни в коем случае не станет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland высказал бывший помощник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон. Молчание Байдена по данному вопросу было бы лучше для безопасности Украины, убеждён экс-чиновник.

США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчёркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск, — отметил Болтон.

По его мнению, такое позиционирование стало «большой ошибкой». Бывший чиновник полагает, что если бы Байден в последние месяцы вообще ничего не отвечал относительно возможного участия западных сил, это «было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете».

Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва, — убеждён Болтон.

Он полагает, что руководству РФ не следует позволять заглядывать в карты противника.

Также Болтон заявил о необходимости выработать новый подход к России — так называемую стратегию Рональда Рейгана, которая будет сочетать жёсткость официальной позиции американских властей в отношении руководства страны с поддержкой оппозиции. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время недостаточно делать ставку на «технологии 1960-х», следует «сделать всё, чтобы предоставить, особенно молодёжи, России доступ нового типа к информации».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и ряда высших российских чиновников. О санкциях против российского президента также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.