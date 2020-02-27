https://static.news.ru/photo/68a9d23a-58f1-11ea-bfaf-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майкл Блумберг на дебатах демократов заявил, что Россия помогает его конкуренту Берни Сандерсу. Сандерс должен проиграть выборы и уступить место Трампу, сделал выводы миллиардер.

Блумберг считает, что российский президент Путин лично заинтересован в том, чтобы Трамп остался на своём посту. Сандерс, в свою очередь, ответил, что если он станет президентом, то Путин никогда не будет вмешиваться «ни в какие выборы», пишет Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.