Майкл Блумберг на дебатах демократов заявил, что Россия помогает его конкуренту Берни Сандерсу. Сандерс должен проиграть выборы и уступить место Трампу, сделал выводы миллиардер.
Блумберг считает, что российский президент Путин лично заинтересован в том, чтобы Трамп остался на своём посту. Сандерс, в свою очередь, ответил, что если он станет президентом, то Путин никогда не будет вмешиваться «ни в какие выборы»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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