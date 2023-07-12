Названо число выведенных из эксплуатации подлодок США Bloomberg: почти 40% подлодок США выведены из эксплуатации из-за ремонта

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Около 40% американских ударных подводных лодок были выведены из строя, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию исследовательской службы Конгресса США. По данным агентства, из-за этого Вашингтон оказался в невыгодном положении.

Всего из эксплуатации выведено 18 из 49 подлодок, такие результаты в два раза превышают показатели, которые хотели бы видеть в Военно-морских силах США.

Это ставит США в невыгодное положение на фоне превосходящего по численности китайского флота, — отметили авторы статьи.

В 2017 году лишь 28% всех ударных субмарин США находились на ремонтном обслуживании. В Пентагоне считают подводные силы основным преимуществом Вашингтона перед китайским военно-морским флотом, превосходящим по численности.

По данным конгресса, американское военно-морское командование определило несколько причин сложившейся ситуации. Речь идет о проблемах с планированием и работой верфей, а также о малой доступности материалов.

Ранее стало известно, что США планируют ускорить создание новых подводных беспилотников. Для этого ВМС страны обратились к партнерам из оборонного сектора.