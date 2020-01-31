https://static.news.ru/photo/d9d952b8-4448-11ea-8f69-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Процедура импичмента в отношении главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа выходит на финишную прямую. Решающее голосование может пройти 1 февраля 2020 года, передают американские СМИ.

31 января совещание в сенате начнётся в 13:00 по местному времени (21:00 по Москве). Мероприятие пройдёт в Вашингтоне. Стороны получат по два часа для изложения своей позиции, передаёт Bloomberg.

Затем планируется голосование по поводу вызова свидетелей для показаний. На их приглашении настаивают демократы. Республиканцы, соответственно, против.

Для одобрения инициативы нужно минимум 51 из 100 голосов. У республиканцев в сенате большинство. Это означает, что скорее всего, предложение о приглашении свидетелей отклонят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 51% граждан США считают, что сенат должен вынести обвинительный приговор президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и отстранить его от должности. 45% американцев считают, что сенат должен оправдать Трампа, а 4% не смогли ответить на вопрос.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «Превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «Воспрепятствование конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.