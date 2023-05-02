Блинкен оценил состояние контактов России и США по заключенным Блинкен: США остаются в контакте с РФ по поводу заключенных, но диалог нерегулярен

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Энтони Блинкен

США и Россия остаются в контакте по поводу обмена заключенными, однако данный диалог носит нерегулярный характер. Об этом в интервью телеканалу Fox сообщил глава американского госдепартамента Энтони Блинкен.

Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. У нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент Байден и президент Путин. Мы продолжим этим заниматься, - рассказал дипломат.

В настоящее время Штаты добиваются освобождения в России своих граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Москва обвиняет американцев в шпионаже.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, он не предполагает публичности. Публичность в этом вопросе может только этот процесс усложнить, подчеркнул министр.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вопрос об обмене американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича может рассматриваться только после суда. Он отметил, что вопросами возможных обменов Гершковича и Пола Уилана занимаются спецслужбы двух стран.