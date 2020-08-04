Белый дом: решение в отношении TikTok будет принято в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/1604c0a8-d682-11ea-af26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.net v/Global Look Press

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что решение в отношении приложения TikTok будет принято в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года. Сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа приложения будет запрещена на территории США.

Я не буду опережать президента в отношении каких-либо официальных действий, но и он, и госсекретарь Помпео говорили, что в ближайшие дни США в связи с существующими рисками для национальной безопасности предпримут действия в отношении китайских приложений, в том числе TikTok, — отметила представитель Белого дома.

По её словам, приложение собирает большое количество данных о своих пользователях, что неприемлемо. Власти США считают, что это необходимо изменить, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день TikTok принадлежит китайской ByteDance. В прошлом году компания представила в Китае собственный смартфон Smartisan Nut Pro 3. Устройство вышло под брендом Smartisan, который компания купила в 2019 году. Гаджет получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основную квадрокамеру на 48, 13, 8 и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч.

Как писал NEWS.ru, российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал позицию американских властей относительно покупки Microsoft китайского приложения TikTok.