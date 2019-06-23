Фото: White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конкурс под названием «Самая уродливая собака в мире» проводится в США более 30 лет. В 2019 году его победителем стал 15-летний Шалун-Бродяга (Scamp the Tramp).

Пёс был выбран судьями из 18 конкурсантов. Его хозяйке Ивонне Моронес вручили в качестве приза позолоченный кубок и $3 тыс. Женщина рассказала, что забрала собаку из приюта пять лет назад....