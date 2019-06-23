Администрация американского президента Дональда Трампа подтвердила факт отправки им личного послания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Письмо было отправлено президентом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается, — цитирует
ТАССзаявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
По данным информагентства КНДР ЦТАК, Ким Чен Ын послание получил и остался доволен его содержанием.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал «прекрасным» и «очень тёплым» письмо от северокорейского лидера. Глава Белого дома заявил, что у него сложились хорошие отношения с главой КНДР.