https://static.news.ru/photo/385ef77a-eae4-11e9-bee7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США будет сотрудничать с демократами в Конгрессе по процедуре импичмента. Однако для этого она должна получить равные с законодателями права.

Об этом 9 октября заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщает ТАСС .

Мы будем [сотрудничать], если они дадут нам права. Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять — это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация, — отметил Трамп.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп потребовал прекратить «смешной импичмент» и извиниться. Он заявил, что тайный осведомитель, рассказавший о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ещё до публикации стенограммы заявлял, что переговоры были «сумасшедшими, пугающими и неинформативными».