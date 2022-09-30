Белый дом допустил возможность поставок танков на Украину

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США не исключают возможность поставок танков Украине. Об этом заявил советник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон не готов объявить о подобной помощи. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о поставках американских танков, — сказал Салливан.

Ранее Салливан заявлял, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, поставляя танки советского производства из государств — членов НАТО, а также другие виды вооружений. По его словам, ни одно действие России, включая референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к РФ и частичную мобилизацию, не удержит Соединенные Штаты Америки от дальнейших поставок оружия на Украину.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен поставлять танки на Украину, поскольку это приведет к значительному усилению вооруженного конфликта и может впоследствии спровоцировать войну НАТО против России. По его мнению, подобный сценарий катастрофичен.