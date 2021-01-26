Белый дом: Байден обсуждал с Путиным ситуацию вокруг ареста Навального

Президент США Джо Байден заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Вашингтон намерен твёрдо реагировать на «пагубные действия» Москвы.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила, что Байден и Путин общались по телефону. По её словам, американский президент поднимал тему ареста оппозиционера Алексея Навального.
Псаки подчеркнула, что Байден в разговоре с Путиным не обходил стороной «проблемные вопросы»,
Телефонный разговор, состоявшийся 26 января, оказался первым контактом Владимира Путина и Джо Байдена после официального вступления последнего в должность президента США.
Как сообщал NEWS.ru, Псаки в ходе брифинга заявила, что администрация Байдена изучит варианты противодействия реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». При этом окружение нового президента рассмотрит меры, принятые администрацией бывшего главы государства Дональда Трампа.