Белый дом анонсировал заявление Байдена о прекращении операции в Йемене

https://static.news.ru/photo/1da67bc2-671d-11eb-8912-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's /flickr.com

Президент США Джо Байден объявит в четверг, 4 февраля, о прекращении поддержки американскими военными боевых действий в Йемене. Об этом рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Сегодня он (президент Байден) объявит о прекращении поддержки США наступательных операций в Йемене, — цитирует Салливана РИА Новости.

Ожидается, что президент США объявит об этом во время выступления по теме внешней политики, которое состоится в Госдепартаменте. Ранее в американских СМИ также появились сообщения о том, что Байден назначит спецпредставителем по Йемену Тимоти Лендеркинга.

Боевые действия продолжаются в Йемене с августа 2014 года. Правительственным силам президента Абд Раббу Мансура Хади противостоят повстанческие группировки хуситов. При этом Хади с 2015 года поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии.

Как сообщал NEWS.ru, американские власти внесли йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Министерства финансов страны.