Байден заявил Столтенбергу о поддержке быстрого расширения НАТО Байден: США поддержат быстрое расширение НАТО при учёте интересов всех союзников

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден на личной встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Вашингтон поддержит быстрый процесс расширения Альянса. По его словам, есть лишь одно условие — при расширении должны быть учтены интересы всех союзников в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления [в Альянс], который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности, — отметили в Белом доме.

При этом стороны приветствовали подачу Финляндией и Швецией заявок на вступление в Альянс. На встрече Байден и Столтенберг также говорили о подготовке к саммиту НАТО, который должен пройти в Мадриде в конце июня.

Ранее стало известно, что замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия сможет обеспечить себе 100-процентную безопасность в условиях расширения НАТО. По словам дипломата, Россия обладает достаточным арсеналом военно-технических средств для обороны своих границ.