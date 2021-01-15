Байден выдвинул кандидатов в заместители госсекретаря

Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден выдвинул своих кандидатов на посты заместителей государственного секретаря страны.
На должность первого замгоссекретаря он выдвинул Уэнди Шерман, которая уже занимала этот пост, а при президенте Бараке Обаме была главой команды переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Также первым заместителем руководителя Государственного департамента может стать давний помощник Байдена по внешней политике Брайан Маккион.
На должность замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности выдвинута Бонни Дженкинс. Она является лидером организации «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».
Пост замгоссекретаря по политическим вопросам может занять проработавшая в Госдепе больше 30 лет Виктория Нуланд. Она была главным чиновником ведомства по России и странам бывшего Советского Союза, а также постоянным представителем при НАТО, специальным посланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Кроме того, чиновница владеет русским языком, работала в РФ, Монголии и Китае,
Ранее Байден выдвинул на пост генпрокурора США главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда. Об этом говорится в заявлении офиса избранного главы государства, передавал NEWS.ru. На должность заместителя генпрокурора США была номинирована Лайза Монако.