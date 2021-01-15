Байден выдвинул кандидатов в заместители госсекретаря

https://static.news.ru/photo/a6537a76-5802-11eb-8aef-fa163e074e61_660.jpg Уэнди Шерман Фото: Xinhua/Global Look Press

Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден выдвинул своих кандидатов на посты заместителей государственного секретаря страны.

На должность первого замгоссекретаря он выдвинул Уэнди Шерман, которая уже занимала этот пост, а при президенте Бараке Обаме была главой команды переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Также первым заместителем руководителя Государственного департамента может стать давний помощник Байдена по внешней политике Брайан Маккион.

На должность замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности выдвинута Бонни Дженкинс. Она является лидером организации «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».

Пост замгоссекретаря по политическим вопросам может занять проработавшая в Госдепе больше 30 лет Виктория Нуланд. Она была главным чиновником ведомства по России и странам бывшего Советского Союза, а также постоянным представителем при НАТО, специальным посланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Кроме того, чиновница владеет русским языком, работала в РФ, Монголии и Китае, передаёт РИА Новости.

Ранее Байден выдвинул на пост генпрокурора США главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда. Об этом говорится в заявлении офиса избранного главы государства, передавал NEWS.ru. На должность заместителя генпрокурора США была номинирована Лайза Монако.