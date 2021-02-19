Байден рассказал европейским партнёрам о возвращении Америки

https://static.news.ru/photo/9136d228-72d3-11eb-85e5-96000091f725_660.jpg Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos

78-летний американский лидер Джо Байден заявил, что Америка вернулась на мировую арену. Политик считает сотрудничество с европейскими партнёрами «краеугольным камнем».

Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад, — заявил глава Белого дома на пресс-конференции во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден заверил, что США будут обеспечивать безопасность союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава Альянса. Эта статья гласит, что атака на одного из членов НАТО является атакой на всех.

Политик уже говорил о возвращении Америки на мировую арену во время выступления в ноябре 2020 года. Он подчёркивал, что США будут играть ключевую роль в мире, а не отступать от него. Байден отмечал, что Америка бросит вызов противникам и будет сотрудничать с традиционными союзниками.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома назвал главную террористическую угрозу для США. По его словам, основной проблемой являются белые расисты. Он подчеркнул, что сосредоточится на борьбе с таким радикальным движением во время своего правления.