Байден приказал развернуть дополнительные силы США в Европе

Президент США Джо Байден подтвердил. что отдал приказ о развёртывании дополнительных сил в Европе. чтобы поддержать союзников Вашингтона по НАТО. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома.

Байден заверил , что США будут защищать «каждый дюйм» территории альянса.

Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО, — говорится в заявлении американского лидера.

Президент США обвинили российского лидера Владимира Путина в том, что он «угрожает» международным основам мира и безопасности. В свою очередь НАТО, считает Байден, демонстрирует своё стремление выступать «за свободу и демократию».

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой о прекращении огня. По его словам, в ночь на 26 февраля идут консультации о месте и времени личной встречи представителей сторон.