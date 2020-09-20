Байден предсказал гибель 200 млн жителей США

https://static.news.ru/photo/25dd4f3e-fbdc-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат на пост президента США Джо Байден в ходе выступления перед избирателями заявил, что от COVID-19 в стране могут погибнуть 200 млн человек.

Согласно оценкам, [от коронавируса] умрёт 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу эту речь, — цитирует политика радио Sputnik.

Предполагается, что Байден в очередной раз допустил оговорку. Возможно, он имел в виду, что количество жертв COVID-19 в США, которое в настоящее время вплотную приблизилось к 200 тысячам, может перевалить за эту отметку.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США с начала пандемии зафиксировано более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом. Страна продолжает занимать первое место по уровню заболеваемости в мире.

В первую тройку также входят Индия (свыше 5,4 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). Россия занимает четвёртое место (1,098 млн заболевших).

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп предложил протестировать Байдена на наркотики. Он полагает, что его конкурент на предстоящих выборах что-то принимает «для ясности ума».