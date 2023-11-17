Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Украине

Фото: White House/via Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины, сообщили в пресс-службе Белого дома. Отмечается, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как «шатдаун». Она могла произойти 17 ноября.

В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал закон H.R. 6363 «О дальнейших продолжающихся ассигнованиях и других продлениях финансирования на 2024 год», — говорится в сообщении.

Законопроект о финансировании правительства был предложен политиком Майком Джонсоном. В ходе своего выступления он заявил, что такие вопросы, как поддержка Израиля и Украины, должны рассматриваться отдельно от данного законопроекта. Это же касается и вопросов, связанных с защитой американских границ.

Политолог Юрий Светов ранее объяснил, почему США не включили пункт о выделении финансовой помощи Украине и Израилю в новый закон о финансировании правительства. По его мнению, политики просто не успели согласовать и включить этот пункт в бюджетный проект. При этом эксперт подчеркнул, что Вашингтон направит деньги на внутреннюю политику и лишь затем решит, сколько средств выделять на внешнюю.