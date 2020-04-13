Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден хочет ограничить добычу сланцевой нефти в Америке. Теперь, когда его главный соперник Берни Сандерс выбыл из гонки, американские нефтяники всерьёз обеспокоились: Штаты потратили десятилетие на то, чтобы добиться энергетической независимости и наводнить мировой рынок сланцевой нефтью, Байден же в попытке завлечь «зелёный» электорат делает именно то, чего хочет Россия — умеряет амбиции американских «сланцевиков».

В программе Байдена говорится, что если он станет президентом, правительство не будет выпускать новых лицензий на применение технологии гидроразрыва пластов (благодаря ей добывается сланцевая нефть). При этом запрет касается только общественных земель, бурение скважин на частной территории по-прежнему допускается.

У главного соперника Байдена сенатора Берни Сандерса была ещё более радикальная позиция: он хотел вообще запретить бурить новые скважины. Во время одного из последних дебатов ему почти удалось перетянуть Байдена на свою сторону.

Я тоже, — ответил бывший вице-президент на утверждение Сандерса о том, что только он сам выступает за полный запрет технологии гидроразрыва пластов. — Никакого больше бурения.

Позже представители предвыборного штаба Байдена пояснили, что их кандидат оговорился: он выступает не за полный запрет технологии, а просто за ограничение на новые скважины. Впрочем, американских нефтяников это не успокоило.

Только представьте, какой эффект это (ограничение на бурение. — NEWS.ru) окажет на работающие семьи, если Байден продолжит идти тем же путём, — предупреждает в колонке для The Hill президент газовой компании CNX Resources Corporation Ник Делулис. — Подумайте о том, какой разрушительный эффект это окажет на них и на нашу экономику. Поразмыслите над тем, каково это — снова оказаться в энергетической зависимости.

Главный аргумент нефтяников — это то, что «сланцевая революция», ставшая возможной благодаря технологии гидроразрыва пластов, принесла экономическое процветание не только им самим, но и всем американцам, обеспечив им существенную долю на рынке, где раньше доминировали противники США — Россия и Иран.

Мы положили конец российской и иранской энергетической гегемонии, — продолжает Делулис. — Китайцы со своей агрессией и глобальными амбициями теперь должны учитывать американское стратегическое преимущество.

Как замечает Forbes, «сланцевики» испытывают серьёзные проблемы. Так как технология извлечения этой нефти дорогая, с резким падением цен на энергоносители большинство их предприятий стали нерентабельны. Именно в этом, по некоторым данным, состояла цель России, когда она шла на разрыв сделки ОПЕК+ в начале марта: разорить американские компании низкими ценами и таким образом выдавить их с рынка.

Кризис сланцевой добычи означает потерю работы для тысяч трудящихся в этой сфере, которые и без того были отправлены в бессрочные отпуска из-за пандемии. Заметная часть «сланцевиков» рискуют так и не возобновить работу после победы над коронавирусом. Политика Байдена — это дополнительный удар по индустрии, на которую США возлагали большие надежды в последнее десятилетие.

Но политик-демократ включил пункт о сланце в свою программу не просто так. Внутри Демократической партии, особенно среди молодёжи, растёт запрос на экологическую реформу, то есть на поощрение возобновляемых источников энергии и ограничение вредных производств. Особенно распространены подобные настроения в электоральной базе Берни Сандерса. Хотя сенатору-социалисту и пришлось снять свою кандидатуру, он успел завоевать слишком большую популярность, чтобы его повестку можно было проигнорировать. Байден понимает, что если он не объединит демократических избирателей, не предложит что-то каждому из них, ему не победить действующего лидера Дональда Трампа.

«Экоплан» Байдена ставит целью «нулевые выбросы» в атмосферу к 2050 году. Для этого кандидат в президенты предлагает отказаться от субсидий на добычу невозобновляемых источников энергии, но всё же продолжать полагаться на них в течение 30-летнего переходного периода.

Затрагивая экологическую тему, Байден вступает на скользкую дорожку. Ведь в его родном штате Пенсильвания нефтегазовый сектор отвечает за тысячи рабочих мест, не говоря уже о других штатах, в которых глобальный экономический кризис отодвинул экологические проблемы на второй план.