Байден отказался от критики Трампа, пока тот болеет COVID-19

Кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден не будет критиковать действующего президента США и своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа, пока тот болеет коронавирусом, сообщила замглавы штаба бывшего вице-президента Кейт Бедингфилд.
Как
Состояние Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, не вызывает опасения у врачей, однако президент США ранее был направлен в военный госпиталь Уолтера Рида в Мэриленде, сообщал NEWS.ru. Там ему должна быть оказана помощь в случае необходимости. В рамках лечения от вируса Трампу уже сделали инъекцию экспериментального препарата с антителами.
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