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Байден отказался от критики Трампа, пока тот болеет COVID-19

02:35, 03 октября 2020
Фото: Greg Nash - Pool via CNP/Global Look Press

Кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден не будет критиковать действующего президента США и своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа, пока тот болеет коронавирусом, сообщила замглавы штаба бывшего вице-президента Кейт Бедингфилд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters, отказ Байдена от агитации против Трампа будет носить временный характер.

Состояние Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, не вызывает опасения у врачей, однако президент США ранее был направлен в военный госпиталь Уолтера Рида в Мэриленде, сообщал NEWS.ru. Там ему должна быть оказана помощь в случае необходимости. В рамках лечения от вируса Трампу уже сделали инъекцию экспериментального препарата с антителами.

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