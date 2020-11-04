Байден обошёл Трампа в ключевом штате Висконсин

https://static.news.ru/photo/e449e49c-1e86-11eb-acc2-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошёл на 0,3 процентных пункта действующего главу государства Дональда Трампа в штате Висконсин.

По данным Fox News, после обработки 95% голосов Байден набирает в Висконсине 49,4% против 49,1% у Трампа. Штат с 10 выборщиками является одним из ключевых для итогового результата голосования.

Действующий президент сохраняет лидерство в Северной Каролине (15 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков) и Пенсильвании (20 выборщиков).

Как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов — в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.

Более 100 миллионов американских граждан проголосовали на президентских выборах досрочно. Это около 70% от всех проголосовавших в 2016 году.