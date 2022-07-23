Байден назвал потолок цен на нефть среди мер по удешевлению бензина Байден считает, что введение потолка цен на российскую нефть позволит понизить стоимость бензина в США

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Джо Байден

Президент США Джо Байден считает, что принятые его администрацией меры позволили снизить цену на топливо в стране. Он сказал, что в Вашингтоне надеются добиваться остальных результатов при помощи установления потолка на стоимость нефти из России. С таким заявлением он выступил в ходе совещания, оно появилось на сайте Белого дома.

Мы добиваемся того, чтобы, когда снижается стоимость нефти, стоимость [бензина] на заправках также снижалась <...>. Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи, — сказал Байден.

По словам Байдена, сотрудникам его администрации надо обсудить свои последующие шаги. Он отметил, что нефтегазовые компании в США сейчас вышли на рекордные прибыли. Их надо задействовать, чтобы нарастить перерабатывающие мощности, сказал Байден.

Ранее стало известно, что США рассчитывают к декабрю ввести потолок цен на российскую нефть. В это время должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с топливом из России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Он подчеркнул, что Штаты в своих действиях следуют за европейцами.