Байден намерен передать Путину послание по кибербезопасности

Читайте нас в Google Новости

У президента США Джо Байдена есть послание по поводу кибербезопасности, которое он намеревается передать своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Я передам его ему, — приводит слова Байдена РИА Новости.

В среду, 7 июля, Байден провёл совещание с представителями своего аппарата. Темой стали новые кибератаки на американские объекты. По данным СМИ, за минувшие выходные атакам хакеров подверглись не менее 20 IT-компаний. Сообщается, что атаки были организованы якобы с территории России, хакеры использовали вирус-вымогатель.

Власти США объявили о начале расследования, но пока не назвали виновных.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает информацией о том, кто совершил новые кибератаки против США.