Байден и Трамп предложили российской «нефтянке» выбрать способ смерти

Президентские выборы в США не сулят ничего хорошего российскому нефтегазовому сектору. В случае победы Дональда Трампа Штаты продолжат курс на увеличение добычи ископаемого топлива и энергетическую конфронтацию. Если его место займёт Джо Байден, Америка переключится на зелёные источники энергии и подаст пример своим союзникам. Это может сократить спрос на нефть и газ из России.

Дональд Трамп, придя к власти, ослабил законодательные регуляторы нефтяной отрасли, и американские нефтяники вздохнули с облегчением. На сайте своей предвыборной кампании президент хвастается, что отменил закон о выбросах метана, который обходился бы американским производителям в $530 млн ежегодно, и топливные стандарты, стоившие бы им $340 млн.

Глава Белого дома также подписал указ о наращивании бурения скважин в шельфовой зоне и отменил наложенный Бараком Обамой мораторий на разработку новых месторождений на государственной земле. Вкупе со снижением корпоративного налога это позволило увеличить инвестиции в нефтегазовую отрасль и создать 42 тысячи дополнительных рабочих мест.

Американские нефть и газ при Трампе наводнили мировые рынки, а с конкурентами его администрация предпочитала разбираться с помощью санкций и политического давления на союзников. Так, при участии нынешнего президента США наложили рестрикции на нефтяные поставки из Венесуэлы и Ирана. Те страны, которые в открытую решились бы закупать топливо у этих государств, столкнулись бы со вторичными санкциями со стороны США. Кроме того, в декабре 2019 года Соединённые Штаты пригрозили санкциями европейским подрядчикам строительства газопровода «Северный поток — 2», что привело к приостановке работ, толком не возобновившихся до сих пор.

Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/Global Look Press

Избыток предложения на рынке, созданный американскими производителями, вынудил членов ОПЕК+ сокращать добычу углеводородов, чтобы поддержать цены на приемлемом уровне. Ситуация изменилась только весной 2020 года, когда рекордное снижение стоимости сырья на мировых рынках привело к закрытию целого ряда американских сланцевиков. Одной из самых известных фирм, объявивших о банкротстве, стала Chesapeake Energy.

В случае своего переизбрания Трамп намерен продолжить подобную политику, и российскую «нефтянку» ждут ещё четыре года жёсткой конфронтации с США. Но Джо Байден в роли американского президента принёс бы России только временное облегчение.

В противоположность Трампу, Байден обещает развернуть экономику США в сторону зелёных источников энергии. Прежде всего он хочет вернуть мораторий на бурение новых скважин на государственной земле и другие экологические законы времён Обамы. Кроме того, все государственные инвестиции пойдут на производство электромобилей, инфраструктуры для их обслуживания и оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ, ветровых, солнечных и гидроэлектростанций). Таким образом, кандидат от демократов обещает привести Америку к нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.

Дональд Трамп в Техасе Bob Daemmrich/ZUMA Wire/ТАСС

Амбиции Байдена не заканчиваются на США — он хочет подать пример для американских союзников, а возможно, и принудить их «озеленить» свою энергетическую политику. Евросоюз совсем не против: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже пообещала избавить Европу от углекислого газа к 2050 году. Брюссель и Вашингтон, если их энергетическая политика будет приведена в соответствие, смогут создать довольно мощное лобби для зелёной энергетики.

В краткосрочной перспективе победа Байдена может привести к сокращению американского предложения на нефтегазовых рынках и, как следствие, повышению цен. Учитывая, что часть сланцевиков уже пали жертвами пандемии, это хорошие новости для российских добытчиков энергоносителей. Но не исключено, что уже через несколько лет всеобщий переход на ВИЭ и ужесточение экологических стандартов топлива приведёт к сокращению спроса на нефть и газ. Россия тем временем практически не вкладывается в ВИЭ, предпочитая, как и Трамп, делать ставку на ископаемое топливо.