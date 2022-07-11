Байден рассказал о четырех дробовиках у себя дома Байден заявил, что хранит у себя дома четыре дробовика

Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что у него дома хранятся четыре дробовика. По словам американского главы, два ружья принадлежат ему и оставшиеся два — старшему сыну Бо, пишет The Irish Times. Глава государства подчеркнул, что он хранит их в надежном месте под замком, и призвал всех американцев также следовать этому правилу.

У меня четыре дробовика: два моих и два [принадлежат] погибшему сыну [Бо]. <...> Если вы владеете оружием, то на вас лежит ответственность за его безопасное хранение под замком. Ответственные владельцы согласятся [со мной], что ни у кого, кроме них, не должно быть доступа к оружию, — заявил Байден.

Напомним, что в 2020 году на 47-м году жизни скончался старший сын американского главы Бо Байден, который был военным.

Ранее сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Необходимость в нём назрела в связи с большим количеством инцидентов с расстрелами мирных жителей, которые происходили в последнее время в стране. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа США.

Согласно данным американских аналитиков, с начала 2022 года в результате случаев применения огнестрельного оружия в стране погибли около 20 тысяч человек. Произошло 260 случаев массовой стрельбы. Один из последних произошёл в Техасе. 24 мая в городе Ювальде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.