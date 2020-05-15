Автор законов о санкциях против России проиграл праймериз в конгресс

https://static.news.ru/photo/fb40ed4e-b649-11ea-9f57-fa163e074e61_660.jpg Элиотт Энгел Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Демократ Элиотт Энгел, который занимает пост главы комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, не набрал достаточного количества голосов на первичных партийных выборах и не сможет принять участие на выборах в ноябре. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии штата Нью-Йорк по 16-му избирательному округу.

72-летний глава комитета конгресса по иностранным делам набрал чуть больше 34% голосов. Его соперник афроамериканец Джамал Боумэн получил при этом более 60% голосов. Его считают более прогрессивным представителем демократической партии, передаёт РИА Новости.

Это означает, что Энгел не сможет пройти в палату представителей и участвовать в выборах 3 ноября. В этот же день в Штатах будут выбирать главу Белого дома и сенаторов.

Выборы в палату представителей и сенат проходят в США каждые два года, а президент избирается каждые четыре года.

Энгел известен в РФ как сторонник и автор целой серии законопроектов, касающихся ограничительных мер против Москвы. Последняя его инициатива — проект закона, который призывает российские власти освободить «политических заключённых», и резолюция, в которой российский бизнесмен Евгений Пригожин назван «угрозой для США».

Ряд членов комитета палаты представителей США по иностранным делам в марте обратились к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина. По их мнению, глава «Конкорд менеджмент и консалтинг» якобы прилагает «усилия по вмешательству в выборы» в Соединённых Штатах. Пригожину в Америке приписывают шефство над «фабрикой троллей» — сетью, которая организованно занимается проправительственной пропагандой в Интернете.

Как писал NEWS.ru, в конце июля или в начале августа могут состояться очередные переговоры по стратегической стабильности, на которые Вашингтон собирается вновь пригласить Пекин.