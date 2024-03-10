Австрийскому банку пригрозили санкциями за бизнес в России EUobserver: Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин США предупредил Raiffeisen Bank International (RBI) о возможном введении санкций за бизнес в России, пишет интернет-портал EUobserver. По их информации, ведомство предупредило австрийскую компанию, что ее могут отрезать от американской финансовой системы.

Вопрос обсуждался в Вене представительницей минфина Анной Моррис, правительством Австрии и руководством RBI в четверг и пятницу, уточнили в издании. Согласно версии Вашингтона, Raiffeisen Bank, сохраняя бизнес в РФ, якобы помогает российской армии. Официальных комментариев со стороны банка порталу не дали.

Ранее стало известно, что головной офис австрийского Райффайзенбанка не может получить доступ к заблокированным в России активам, хранящимся на счетах типа С. По данным отчета компании, объемы активов RBI в стране оцениваются в €477 млн. Их невозможно вывести в Австрию из-за санкций, введенных против РФ.

До этого российские клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами при оплате услуг мобильной связи. По словам представителей компании, это частично связано с отзывом лицензии на осуществление деятельности у КИВИ Банка. Проблемы также возникли у клиентов «Точка» и Металлинвестбанка.