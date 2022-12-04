Apple ускорит перенос производства из Китая WSJ: Apple ускоряет перенос производства из Китая

Компания Apple ускорила процесс переноса части своего производства за пределы Китая, который долгое время доминировал в цепочке поставок, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания планирует увеличить свои предприятия в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. В издании отмечают, что на такой шаг Apple подтолкнули недавние беспорядки в китайском городе Чжэнчжоу, где расположен крупный завод Foxconn по производству iPhone и другой продукции Apple.

Долгосрочная цель Apple состоит в том, чтобы поставлять от 40% до 45% iPhone из Индии. Вьетнам, как ожидается, возьмет на себя больше производства для других продуктов Apple, таких как AirPods, умные часы и ноутбуки, — указано в сообщении.

23 ноября в китайском городе Чжэнчжоу начались протесты на заводе Foxconn, который считается крупнейшим в мире предприятием по производству телефонов iPhone. Bloomberg сообщил, что из-за протестов производство смартфонов iPhone 14 в 2022 году упадет на 20%. Вместо запланированных 92 млн единиц Apple выпустит 76 млн.

В США при заказе через официальный сайт Apple доставить новый смартфон обещают не раньше января 2023 года. Аналогичные проблемы наблюдаются и в большинстве других стран. Также на падение производства повлиял слабый спрос на бюджетные модели.