Американский военный заявил, что космической отрасли США завидует весь мир

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В США медики выявили более 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 10 тысяч больше, чем днём ранее.

Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который собирает информацию о коронавирусе из доступных открытых источников. Также было зафиксировано 952 летальных исхода среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Накануне эти показатели...