Американский военный заявил, что космической отрасли США завидует весь мир

Командующий Центром космических и ракетных систем (SMC) Военно-воздушных сил США Джон Томпсон рассказал, что успех Соединённых Штатов на рынке космических запусков связан с инновациями компании SpaceX Илона Маска. По его словам, пусковой промышленности страны завидует весь мир.
Американские ВВС приняли решение использовать мощности SpaceX для запуска пятого и шестого спутников системы GPS. Для этого предполагается использовать использованные ранее первые ступени ракеты Falcon 9, что позволит сэкономить $52,7 млн, передаёт C4ISRNET.
Космическая пусковая промышленность Соединённых Штатов — предмет зависти всего мира. Инновации в отрасли стали ключом к успеху SMC на протяжении более 60 лет нашего существования. Я очень рад приветствовать инновационное повторное использование SpaceX в программе запуска космического пространства национальной безопасности! — подчеркнул Томпсон.
Ранее NEWS.ru писал, что США благодарны России за сотрудничество в сфере освоения космоса. В NASA рассчитывают на продолжение сотрудничества.
Добавьте наши новости в избранные источники