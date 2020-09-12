Американский университет переименует здание из-за связи с Ку-клус-кланом

https://static.news.ru/photo/89b4f444-f51a-11ea-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michigan State University/facebook.com

Руководство Мичиганского государственного университета приняло решение сменить название корпуса, где расположен отдел кадров. Здание названо в честь члена правления учебного заведения Стивена Нисбета.

В 1960-е годы он руководил университетом, а в 1920-е — был членом Ку-клус-клана, передаёт ABC. О его связях с расистской организацией стало известно недавно: его карточку и информацию о вступлении в клан нашли в библиотеке Центрального Мичиганского университета.

Однако внук Нисбета уверен, что подпись в карточке не принадлежит его родственнику. Кроме того, он никогда не слышал от деда упоминаний организации.

Я знаю, что нынешняя ситуация непростая. Но когда мне недавно сообщили, что одно из зданий нашего кампуса было названо в честь человека, который, возможно, был связан с Ку-клукс-кланом, я понял, что нам нужно немедленно принять меры, — заявил президент университета Сэмюэл Стэнли-младший.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство американского курорта Скво-Вэлли планирует сменить его название. Причиной стал расистский и сексистский смысл слова «скво». Так называли женщин из племён индейцев, которые жили в Северной Америке. Все основные словари признали его оскорбительным или уничижительным.