Американский курорт переименуют из-за сексизма и расизма в названии

https://static.news.ru/photo/5158f86a-e86e-11ea-b710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Randy Pench/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство американского курорта Скво-Вэлли планирует сменить его название. Причиной стал расистский и сексистский смысл слова «скво».

Так называли женщин из племён индейцев, которые жили в Северной Америке. Все основные словари признали его оскорбительным или уничижительным, говорится на сайте курорта.

Мы понимаем, что когда курорт был назван в 1949 году, не было никакого намерения быть уничижительным или оскорбительным — это была просто ссылка на название долины. Точно так же, когда наши гости и члены сообщества произносят имя сегодня, они делают это не с расистским или сексистским намерением. Однако реальность такова, что времена меняются, социальные нормы развиваются, и мы узнаем то, чего раньше не знали, — отметили в руководстве курорта.

Президент Скво-Вэлли Рон Коэн рассказал, что считает текущий момент подходящим для смены названия.

Мы должны признать, что хотя мы бережно относимся к воспоминаниям, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает продолжения использования термина, который широко считается расистским и сексистским оскорблением. Мы найдём новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля, — подчеркнул он.

Сейчас команда курорта занимается выбором нового названия, о котором сообщат в начале 2021 года. При этом смену имени начнут уже после окончания лыжного сезона-2020/21.

Скво-Вэлли является одним из крупнейших курортов Соединённых Штатов и каждый год принимает больше 600 тысяч туристов. В 1960 году он был местом проведения зимних Олимпийских игр.

Местные компании, которые также используют слово «скво» в своём названии, не станут заставлять изменить бренд. Однако руководство надеется, что они сами примут такое решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудницы Добрынинского сахарного завода в Липецке обвинили руководство в сексизме. Их пытаются заменить мужчинами. По словам работниц, их специально перевели на более тяжёлую работу, чтобы они не справились со своими новыми обязанностями, после чего их смогут уволить по статье. Теперь женщины трудятся грузчиками, электриками и разнорабочими.