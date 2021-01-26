Американский сенат утвердил Блинкена в должности главы Госдепартамента

https://static.news.ru/photo/0245ad46-5fff-11eb-8740-fa163e074e61_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат США (верхняя палата конгресса) утвердил Энтони Блинкена на должность государственного секретаря.

Голосование ещё не завершено, однако Блинкен уже заручился поддержкой 50 сенаторов, что достаточно для назначения. На предварительных слушаниях по утверждению новый глава американского внешнеполитического ведомства высказался за серьёзное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы, передаёт РИА Новости.

При этом Блинкен отметил, что администрация президента Джо Байдена намерена продлить единственный оставшийся договор с Россией — ДСНВ (Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Также он заявил о необходимости пересмотра основных положений внешнеполитического курса, проводившегося администрацией экс-главы государства Дональда Трампа.

Блинкен является давним соратником Байдена. Они познакомились в 2002 году в аппарате демократической фракции комитета сената по международным отношениям. Затем новый глава Госдепа работал первым заместителем президента США по национальной безопасности, а также первым заместителем госсекретаря.

В ходе предвыборной кампании 2020 года Блинкен играл роль неофициального пресс-секретаря Байдена.

Ранее американский Белый дом предложил продлить ДСНВ на максимально возможный срок в пять лет, передавал NEWS.ru.