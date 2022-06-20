Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине Экс-офицер разведки США заявил, что американское оружие на Украине будет уничтожено

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Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью на YouТube-канале U.S. Tour of Duty заявил, что оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией. По мнению экс-разведчика, средства, которые Вашингтон выделил на поддержку Киева, могли бы быть потрачены на решение внутренних американских проблем.

Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей, почему вы не тратите деньги на мои проблемы, — сказал Риттер.

Ранее Пентагон опубликовал отчет о военной поддержке Украины. Согласно ему, военное ведомство выделило $5,6 млрд на помощь Киеву. В частности, на эту сумму Украине передали тысячи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), гаубиц и снарядов к ним, а также военную технику.

Замминистра обороны Украины Владимир Карпенко ранее назвал потери страны в технике. По его словам, они составляют 50% с начала спецоперации. Это около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем.