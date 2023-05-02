Американский разведчик озвучил план раздела Украины Экс-разведчик ВС США Риттер счел разумным раздел Украины между Россией и Польшей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал разумным вариант раздела Украины между Россией и Польшей для урегулирования текущего конфликта. Свое мнение он озвучил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. По словам Риттера, такие города, как Одесса, Киев, Харьков и Днепр, всегда являлись частью «российской цивилизации» и, как он полагает, население данных регионов будет жить в согласии с русским народом после завершения СВО.

Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. <...> Она должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России. <...> Если вы уберете Западную Украину из общей картины, я уверен, что наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей, — заявил бывший военный.

В качестве примера он привел ситуацию в США после Гражданской войны 1861–1865 годов, заявив, что жители Алабамы примирились с жителями противоборствующего Нью-Йорка, «потому что мы все американцы».

Ранее Риттер заявлял, что стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать противостояние с РФ ежедневно увеличивает риск его гибели. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли восстать граждане страны против своего руководства из-за отправки большого количества мобилизованных под Артемовск, где идут серьезные бои.

Кроме того, он предположил, что предполагаемое наступление ВСУ будет тяжелым. По его словам, это связано с тем, что украинские войска терпят серьезные потери.